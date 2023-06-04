Она пропала 28 мая

Во Владимирской области идут поиски 82-летней Евгении Печниковой, она пропала 28 мая. До этого случая она никогда не исчезала. Известно, что в прошлом женщина преподавала в экономико-технологическом колледже.Рост пропавшей 160 сантиметров, она худощавого телосложения. Волосы седые, глаза голубые. В день исчезновения была в куртке, серых брюках, коричневых туфлях и темно-сером берете. При себе имела серую сумку.Всех, кто видел Евгению Печникову после 28 мая - просят сообщить об этом либо в полицию по номерам: 02 или 112, либо на горячую линию «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52.