Власти заверили, что город будет обеспечен возможностью укрыть людей в случае бомбардировок.

Во Владимире проводят ревизию бомбоубежищ на случай атак. Власти заверили, что город будет обеспечен возможностью укрыть людей в случае бомбардировок.Как рассказал глава города Дмитрий Наумов, тема обострилась на фоне атак на другие города.«В случае опасности жителей должны эвакуировать из города, а в бомбоубежищах должны укрывать тех, кто работает на заводах. В граничащих с Украиной регионах уже давно идёт проверка таких мест. У нас она только началась», - пояснил градоначальник.