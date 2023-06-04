Во Владимире суд подтвердил незаконность гараж-стоянки на улице Спасской. Арбитражный суд...

Во Владимире суд подтвердил незаконность гараж-стоянки на улице Спасской.Арбитражный суд Волго-Вятского округа в порядке кассации, вступившее ранее в законную силу, пересмотрел спорное дело о парковке на улице Спасской.Суть сделки заключалась в том, что фирме передавался в аренду гараж-стоянку на улице Спасской. Арендовалась асфальтовая площадка, бордюры и оградительные столбики, но не земельный участок. Срок аренды истекает в 2025 году. Жителям Владимира не понравилось, что автостоянка превратилась в платную парковку.Первая инстанция признала сделку недействительной, так как без использования земельных участков пользоваться гаражом-стоянкой невозможно. Однако мэрия и «Паркинг» обжаловали это решение в Первом арбитражном апелляционном суде, который оставил решение в силе.Исходя из этого, власти города в порядке кассации обратились в Волго-Вятский Арбитражный суд, но и он признал решение первой инстанции законным. Теперь у мэрии осталась возможность оспорить судебный акт только в Судебной коллегии Верховного Суда России в течение двух месяцев.Фото pxfuel.com