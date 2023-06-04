Во Владимире завершилось онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в 2024 году. 31...

Во Владимире завершилось онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в 2024 году.31 мая завершилось голосование по выбору объектов для благоустройства в 2024 году в городе Владимире, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».На выбор предлагалось 7 объектов:Сквер на улице Добролюбова;Сквер у «Новинки»;Реконструкция исторического центра (улица Девическая);Сквер в районе пересечения улицы Сперанского и Нижней Дубровы;Сквер в районе дома 205 по улице Добросельской;Сквер в районе дома 89 по улице Горького;Сквер на улице Всесвятской в Юрьевце.Онлайн-голосование проводилось с 15 апреля по 31 мая на интернет платформе 33.gorodsreda.ru. В нем могли участвовать жители Владимира, в возрасте от 14 лет и старше. Об этом сообщается на сайте городской администрации.Какие же территории были в лидерах по благоустройству на 2024 год?45345 жителей города выразили свое мнение о том, какой именно объект должен быть благоустроен в первую очередь. Таким образом, установленный для Владимира федеральными ведомствами показатель достигнут. Предварительно, победителем станет сквер на улице Добросельской. И в следующем году продолжатся работы по благоустройству.Глава города Владимира, Дмитрий Наумов отметил, что важность онлайн-голосования состоит прежде всего в том, что жители города сами определяют, какое из городских общественных пространств необходимо благоустроить прежде всего.Фото pxfuel.com