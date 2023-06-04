Если переводить в цифры, то услугой воспользовались 2 000 семей

Управляющий отделением Социального фонда во Владимирской области Антон Курбаков сообщил, что в этом году 55% родителей, получивших материнский капитал, потратили его на улучшение жилищных условий - это ипотека и ремонт. Если переводить в цифры, то услугой воспользовались 2 000 семей.На втором месте по востребованности - ежемесячная выплата на ребенка до трех лет. Этот способ выбрали 1,6 тысяч семей. Также 328 родителей решили потратить выплату на обучение детей.