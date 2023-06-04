Об этом сообщил Александр Авдеев.

Во Владимирской области электроснабжение восстановлено у 95 % жителей, которые . Об этом сообщил Александр Авдеев.Энергетики работали всю ночь. Сейчас усиленная группировка специалистов работает в Судогодском районе, где из-за шквалистого ветра и грозы произошли технологические нарушения. Работы продолжатся до полного возобновления электроснабжения.Сообщить о перебоях с электричеством можно по телефону колл-центра «Россетей»: 8-800-220-0-220.Напомним, что накануне из-за последствий стихии .