Во Владимирской области из-за сильного ветра и грозы восстановлено электроснабжение почти у 95 %...

Во Владимирской области из-за сильного ветра и грозы восстановлено электроснабжение почти у 95 % жителей.В течение ночи с 3 на 4 июня сотрудники «Владимирэнерго» устранили основной объём повреждений на линиях 10 киловольт в районах, пострадавших от стихии. Об этом сообщается из официального телеграм-канала губернатора Владимирской области Александра Авдеева.Сейчас усиленная группировка энергетиков работает в Судогодском районе, где из-за шквалистого ветра и грозы зафиксированы технологические нарушения.Бригады трудятся в выходные в круглосуточном режиме и будут работать до возобновления электроснабжения всех без исключения потребителей.Сообщить нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).Фото pxfuel.com