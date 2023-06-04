Во Владимирской области компенсацию за оплату услуг ЖХК льготники будут получать в виде...

Во Владимирской области компенсацию за оплату услуг ЖХК льготники будут получать в виде электронного сертификата.Льготники в России будут получать субсидии на оплату услуг ЖКХ в виде электронного сертификата. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.Возмещение затрат на оплату ЖКУ, кто имеет право на льготы от государства, будут проводиться через новый электронный сервис "ЖКХ и городская среда".На каждого льготника будет выписан электронный сертификат со скидкой от 30% до 50%, в зависимости от вида льготы. Жильцы будут получать квитанции уже с учетом этой скидки, а платежи уменьшатся на сумму положенной компенсации.Сервис электронных сертификатов появится не ранее 2024 года, отметили в Минстрое.Фото pxfuel.com