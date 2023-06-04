Во Владимирской области любителей электросамокатов коснется ряд ограничений. Депутаты Госдумы...

Во Владимирской области любителей электросамокатов коснется ряд ограничений.Депутаты Госдумы направили в Минтранс и МВД обращение, в котором предлагают снизить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч. А также запретить их на пешеходных улицах и разрешить пользоваться ими людям старше 18 лет.Почему же вводят такие ограничения?Количество ДТП с участием электросамокатов выросло вдвое за три года. Так, в 2019 г. было зафиксировано 147 аварий, в 2022 г. — 976, в том числе 19 человек погибло.Сейчас на шеринговых электросамокатах можно передвигаться со скоростью до 25 км/ч, при этом на центральных оживленных улицах, в парках и скверах их скорость ограничена 10-15 км/ч.- Мы должны смотреть на статистику происшествий со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) — ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов до 15 км/ч, — говорит автор инициативы Александр Якубовский.Фото pxfuel.com