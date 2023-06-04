Во Владимирской области обнаружены свалки бытовых отходов на землях сельскохозяйственного...

Во Владимирской области обнаружены свалки бытовых отходов на землях сельскохозяйственного назначения.Инспекторами Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям было проведено выездное обследование пяти земельных участков сельскохозяйственного назначения. Они располагаются на территории Владимирской области в Суздальском районе. Площадь участков более 85 гектаров.В ходе обследования на двух участках зафиксировано зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Также обнаружено 4 свалки отходов производства и потребления на общей площади 242 квадратных метра. Ранее, лицам были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.Собственники земель не провели мероприятия по улучшению состояния территорий. Исходя из этого, Управлением Россельхознадзора принято решение направить в органы прокуратуры материалы проверок в отношении собственников вышеуказанных земельных участков.Фото pxfuel