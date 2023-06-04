По состоянию на 10:00 4 июня во Владимирской области восстановили электроснабжение у почти 95 % пострадавших из-за стихии. Специалисты компании «Владимирэнерго» устранили основной объём

По состоянию на 10:00 4 июня во Владимирской области восстановили электроснабжение у почти 95 % пострадавших из-за стихии. Специалисты компании «Владимирэнерго» устранили основной объём повреждений на линиях 10 киловольт (кВ) в районах по всему региону. Сейчас основные силы энергетики направили в Судогодский район. Большая часть оборванных проводов на энергообъектах связана с падением на них массивных