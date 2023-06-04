Во Владимирской области утвержден график личных приемов главных врачей медицинских...

Во Владимирской области утвержден график личных приемов главных врачей медицинских учреждений.Министерство здравоохранения Владимирской области утвердило Единый день личного приема граждан.Теперь главные врачи будут принимать население в один и тот же день, в одинаковое время.- еженедельно и по вторникам с 14.00 до 18.00.Запись на личный прием будет осуществляться сотрудниками медицинских учреждений на основании письменных заявлений граждан или по телефону.Порядок проведения личного приема:Личный прием граждан осуществляется в порядке очередности согласно записи.Граждане, находящиеся в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения, на личный прием не допускаются.В случае грубого, агрессивного поведения гражданина, совершения им действий, нарушающих общественный порядок, прием может быть прекращен по решению руководителя учреждения.Содержание устного обращения гражданина, озвученного на личном приеме, заносится в карточку личного приема гражданина.В случае согласия гражданина, должностным лицом, ведущим личный прием, предоставляется устный ответ по обращению.Если на личном приеме возникают новые вопросы, которые не могут быть решены непосредственно во время приема, гражданину предлагается изложить интересующие его вопросы в письменном обращении, которое подлежит регистрации как вновь поступившее.Телефоны и время для записи размещены на сайтах и в официальных сообществах в социальных сетях медицинских организаций.Фото pxfuel.com