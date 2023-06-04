Во Владимирской области в 2023 году увеличилось число дистанционных краж на 40%, по сравнению с...

Во Владимирской области в 2023 году увеличилось число "дистанционных" краж на 40%, по сравнению с прошлым годом.Прокуратурой Владимирской области проведён межведомственный учебно-методический семинар для работников районных прокуратур и органов расследования по вопросам противодействия «дистанционным» хищениям.В текущем году в регионе зарегистрировано более полутора тысяч дистанционных хищений, что почти на 40 % больше, чем за тот же период прошлого года. Ущерб, причинённый потерпевшим, исчисляется сотнями миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.А также было рассмотрено состояние профилактической работы, направленной на привлечение к административной ответственности операторов связи, пропускающих в сеть звонки с «подменными» номерами, которые имитируют телефоны отделов полиции, прокуратур, банков.Прокуратура Владимирской области просит жителей региона быть осторожными. Не передавать данные банковских карт и счета и не переводить деньги неизвестным лицам в сети Интернет.Фото pxfuel.com