За последние пять лет во Владимирской снизилась рождаемость почти в 1,5 раза. За последние пять...

За последние пять лет во Владимирской снизилась рождаемость почти в 1,5 раза.За последние пять лет в 33 регионе снизилась рождаемость: в 2022 году на свет появились 8787 детей, тогда как в 2018 году новорожденных было 12693. Об этом сообщает пресс-служба Владимирстата.Средний возраст женщины, родившей ребенка во Владимирской области, равняется 28,9 года. Ежегодно этот возраст ненамного, но увеличивается: еще в 2018 году он составлял 28,6 года. При этом по данным прошлого года жительницы сельских территорий пришли к материнству чуть раньше (в 28,1 года), чем горожанки (в 29 лет).В 2022 году самый популярный возраст для рождения детей у женщин был 30-34 года - 2567 и 25-29 лет – 2334 стали мамами в этом возрасте. Семь девушек стали мамами до достижения возраста 14 лет, а в возрасте 55 лет и старше этот статус приобрела только одна женщина. На 8733 родов пришлось 87 случаев двойни.Фото pxfuel.com