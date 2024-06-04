Владимирская область готовится к десятому по счёту конкурсу на звание самой красивой деревни региона.

Владимирская область готовится к десятому по счёту конкурсу на звание самой красивой деревни региона. В нынешнем году в ставшее традиционным событие внесено несколько изменений. Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин, который входит в состав конкурсного жюри как сопредседатель оргкомитета, рассказал об этих новшествах в своём .Во-первых, в конкурсе «Самая красивая деревня Владимирской области-2024» смогут принять участие населённые пункты, в которых проживают до 4,5 тыс. человек. Раньше были ограничения — до 3500 жителей.Во-вторых, впервые в рамках мероприятия состоится «Битва титанов» – соревнование среди победителей прошлых лет. Обладатели гран-при поборются за 250 тыс. рублей, представив проект по улучшению жизни в родном населённом пункте.В остальном конкурс останется прежним. Победители в своих номинациях получат денежные призы от 30 до 100 тыс. рублей. Гран-при составит 200 тыс. рублей.- От меня лично будет приз в номинации «Семейная традиция». Заявиться, например, могут трудовые династии или семейный малый бизнес. Заявки на конкурс принимаются с 10 июня, - написал в своём телеграм-канале Алексей Говырин.