Анджелина Джоли – всемирно известная актриса, режиссер и гуманитарный деятель, которая сегодня отмечает свое 49-летие. В честь этого события мы собрали для вас 10 удивительных фактов об этой талантливой знаменитости.

Анджелина Джоли – всемирно известная актриса, режиссер и гуманитарный деятель, которая сегодня отмечает свое 49-летие. В честь этого события мы собрали для вас 10 удивительных фактов об этой талантливой знаменитости.Самые дорогие фотографии знаменитости в историиКогда Анджелина Джоли родила своего первого биологического ребенка, Шайло, ей пришлось рожать в Намибии в обстановке строжайшей секретности из-за повышенного внимания СМИ. Позже Джоли продала первые фотографии Шайло журналам People и Hello! за рекордную сумму в десять миллионов долларов, которые она пожертвовала на благотворительность.Специальный посланник ООНДжоли более 20 лет отдала работе в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в качестве специального посланника. Она выступала за права и защиту насильственно перемещенных лиц по всему миру. Несмотря на то, что Джоли покинула свой пост в УВКБ ООН в декабре 2022 года, она продолжает работать над созданием более справедливой и инклюзивной международной системы.Любительница насекомыхДжоли не боится насекомых. Она познакомилась с экзотическими блюдами во время съемок фильмов о Ларе Крофт в Камбодже. В 2017 году она даже жарила для своих детей камбоджийские деликатесы из сверчков, скорпионов и тарантулов.Лицензированный пилотАнджелина Джоли с 2004 года является лицензированным пилотом и владеет собственным самолетом Cirrus SR22. Она и ее бывший супруг Брэд Питт были одними из немногих знаменитостей, купивших билеты на 250 000 долларов на космический корабль для туристов Virgin Galactic, организованный британским миллиардером Ричардом Брэнсоном.Операции ради здоровьяВ 2013 году Джоли перенесла двойную мастэктомию и операцию по удалению придатков матки. Она решилась на эти операции из-за высокого риска развития рака груди и яичников, выявленного в результате анализа ДНК. Звезда публично объявила о своем решении и призвала женщин пройти обследование на наличие генетических мутаций, повышающих риск развития рака.Генеалогическое древо и ранний опытДжоли имеет смешанное европейское происхождение, включая словацкие, немецкие, голландские и франко-канадские корни. Дочь оскароносного актера Джона Войта и актрисы Маршелин Бертран, Отношения Джоли с Войтом были сложными из-за его ухода из семьи и последующей измены. Впоследствии они долгое время не общались. Помимо американского гражданства, Джоли также имеет камбоджийский и боснийский паспорта.Необычная свадьба и неудачное замужествоВ 1995 году Джоли прославилась как актриса благодаря своей роли в фильме "Хакеры". В следующем году она вышла замуж за своего коллегу по фильму Джонни Ли Миллера. Для свадьбы Джоли выбрала нетрадиционный наряд: она надела кожаные штаны и белую футболку, на которой кровью написала имя жениха. Брак продлился всего три года, и позже Джоли вышла замуж за Билли Боба Торнтона. Они также носили кулоны с кровью друг друга. Однако и этот брак оказался неудачным и был расторгнут в 2003 году.Альтернативный план карьерыВ юности Джоли планировала стать либо моделью, либо распорядителем на похоронах. Она заявила, что ее интерес к работе распорядителя был вызван смертью ее дедушки и ее огорчением его похоронами.Многоязычная семьяДжоли воспитывает шестерых детей, трое из которых были усыновлены. Ее дети изучают несколько языков, включая кхмерский, вьетнамский, немецкий, русский, французский, арабский и язык жестов.Дочь в роли АврорыВ фильме "Малефисента" Вивьен, младшая биологическая дочь Джоли, сыграла роль Авроры в детстве. Она была единственной юной актрисой, прошедшей кастинг, которая не плакала при виде Джоли в образе Малефисенты.