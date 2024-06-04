Автобусный маршрут № 26С будет обслуживать новый перевозчик
По результатам конкурса на перевозку...
Автобусный маршрут № 26С будет обслуживать новый перевозчик
По результатам конкурса на перевозку пассажиров по городскому автобусному маршруту № 26С заключен долгосрочный муниципальный контракт с транспортным предприятием ООО «СитиБас33». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Владимира.
По условиям контракта перевозчик начнет обслуживание маршрута № 26С с 18 июня.
Согласно расписанию, время отправления первых и последних рейсов с конечных остановок маршрута определено с 06.05 ч до 21.55 ч с интервалом в 15 минут.
С более подробной информацией о расписании движении и телефоне диспетчерской службы нового перевозчика можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Владимира с 18.06.2024.
Фото: администрация города Владимира