Автомобили всемирно известного бренда Тэнк теперь можно купить и во Владимире В областном центре...

Автомобили всемирно известного бренда "Тэнк" теперь можно купить и во ВладимиреВ областном центре открылся фирменный автосалон.Открытие дилерского центра "Тэнк" знаменательное событие не только для группы компаний "Техцентр Гранд", но и для всей Владимирской области.Автомобили этого бренда набирают популярность в России, благодаря своей надежности, запоминающемуся внешнему виду и комфорту в управленииАлександр Чунаев:- Отличные автомобили. Автомобиль очень хорошо ускоряется, слушается любого движения руля, внутри все максимально дорого-богато, куча камер, куча всяких стабилизационных систем, куча помощников.В данный момент клиентам для покупки доступны две модели "Тэнк300" и "Тэнк500". Последний является флагманом бренда. Этот автомобиль ознаменовал новую веху в истории китайского автопрома на российском рынке.На открытии салона к гостям выехала его новая версия "Тэнк500 Урбан", которая подойдет ценителям мощных, и в то же время - удобных городских автомобилей.Благодаря гибридной силовой установке, удалось снизить нагрузку на двигатель и расход топлива, максимальная мощность составляет 299 лошадиных сил, до 100 километров в час разгоняется за 7,9 секунд.Тарас Лаукарт, директор Техцентра Гранд:- Грандиозный день. Для нас осмысленное приобретение, - мы его так назовем. Достаточно долгий путь наш к этому бренду. Еще раз подчеркну, что в прошлом году наша группа компания отметила 30-летний юбилей, в этом году нам будет 31 год, и 17 лет из них нас связывает судьба с корпорацией Great Wall.Дилерский центр "Тэнк" открылся по адресу Ул. Тракторная 33. И является единственным официальным дилером бренда в городе.Адрес: г. Владимир ул. Тракторная, 33тел. (4922) 77-13-76Федор Лалакин, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".