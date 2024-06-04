Автомобили всемирно известного бренда Тэнк теперь можно купить и во Владимире
В областном центре...
Автомобили всемирно известного бренда "Тэнк" теперь можно купить и во Владимире
В областном центре открылся фирменный автосалон.
Открытие дилерского центра "Тэнк" знаменательное событие не только для группы компаний "Техцентр Гранд", но и для всей Владимирской области.
Автомобили этого бренда набирают популярность в России, благодаря своей надежности, запоминающемуся внешнему виду и комфорту в управлении
Александр Чунаев:
- Отличные автомобили. Автомобиль очень хорошо ускоряется, слушается любого движения руля, внутри все максимально дорого-богато, куча камер, куча всяких стабилизационных систем, куча помощников.
В данный момент клиентам для покупки доступны две модели "Тэнк300" и "Тэнк500". Последний является флагманом бренда. Этот автомобиль ознаменовал новую веху в истории китайского автопрома на российском рынке.
На открытии салона к гостям выехала его новая версия "Тэнк500 Урбан", которая подойдет ценителям мощных, и в то же время - удобных городских автомобилей.
Благодаря гибридной силовой установке, удалось снизить нагрузку на двигатель и расход топлива, максимальная мощность составляет 299 лошадиных сил, до 100 километров в час разгоняется за 7,9 секунд.
Тарас Лаукарт, директор Техцентра Гранд:
- Грандиозный день. Для нас осмысленное приобретение, - мы его так назовем. Достаточно долгий путь наш к этому бренду. Еще раз подчеркну, что в прошлом году наша группа компания отметила 30-летний юбилей, в этом году нам будет 31 год, и 17 лет из них нас связывает судьба с корпорацией Great Wall.
Дилерский центр "Тэнк" открылся по адресу Ул. Тракторная 33. И является единственным официальным дилером бренда в городе.
Адрес: г. Владимир ул. Тракторная, 33
тел. (4922) 77-13-76
Федор Лалакин, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".