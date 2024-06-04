Новое общественное пространство на Сперанского хоть и не до конца готово, но уже пользуется популярностью у детей. На месте установлена новая игровая площадка и повешены качели. Покрытие же

Новое общественное пространство на Сперанского хоть и не до конца готово, но уже пользуется популярностью у детей. На месте установлена новая игровая площадка и повешены качели. Покрытие же здесь сделано из плиток на основе резиновой крошки. Стоимость всех работ на местности – 8,3 млн. руб. К тем четырем, которые получились из «наказных» депутатских денег, добавились