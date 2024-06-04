Об этом рассказали представители Правительства региона.

Для владимирских подростков стартовала кампания «Трудовое лето-2024». Об этом рассказали представители Правительства региона.«Ребята будут работать под руководством опытных наставников. Из средств областного бюджета на содействие занятости несовершеннолетних и доплату наставникам выделено 1,6 млн рублей», – рассказал Дмитрий Лавров, первый заместитель министра труда.Рабочие места для юношей от 14 до 17 лет организованы в разных сферах. Они смогут поработать, например, вожатыми, дворниками или же помогать в ремонте объектов, заниматься благоустройством города. Рабочий день у школьников будет длиться 4-7 часов.