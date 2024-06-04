Об этом рассказали в Информационном центре администрации Владимира.

Готовность детских лагерей проверила глава администрации города Елена Запруднова. Об этом рассказали в Информационном центре мэрии Владимира.Рейд прошёл сначала в «Икаре» совместно с сотрудниками Управления образования и молодёжной политики. Были осмотрены помещения, где предстоит жить ребятам, столовые, а также проверена система видеонаблюдения.Напомним, в этом году лагеря «Икар» и «Дружба» посетят порядка 2 100 детей. Для них подготовлено шесть тематических смен, которые направлены на обогащение культурного уровня подростков.