Скоростной электропоезд межрегионального уровня «Ласточка» №741/742 сообщением Нижний Новгород – Иваново, который начал курсировать 1 июня 2023 года, перевёз почти 80 тыс. пассажиров.

Скоростной электропоезд межрегионального уровня «Ласточка» №741/742 сообщением Нижний Новгород – Иваново, который начал курсировать 1 июня 2023 года, перевёз почти 80 тыс. пассажиров. Об этом рассказала пресс-служба ГЖД.В компании отмечают, что данный поезд отправляется ежедневно. Так, из города Иваново он выходит в 06.55 и прибывает в Нижний Новгород в 10.05. В обратный путь «Ласточка» отправляется в 19.07 и прибывает в 22.17. Таким образом в пути поезд находится 3 часа 10 минут, делая остановки в Дзержинске, Коврове и Шуе.«Как отметил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский, данный электропоезд состоит из вагонов 3 классов обслуживания: базовый; эконом и комфорт. Салоны вагонов оснащены всем необходимым для комфортной поездки: креслами с регулировкой, индивидуальными розетками для зарядки гаджетов, кулерами с питьевой водой и экологически чистыми туалетными комнатами. Вагоны оборудованы подъёмниками для инвалидных колясок и местами со специальными креплениями для них. Также имеются места для проезда пассажиров с домашними питомцами», - говорится в сообщении пресс-службы компании.