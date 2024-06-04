Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства лесного хозяйства.

Лесхоз Владимирской области получит шесть автоцистерн – одну АЦ-6,0-40 и пять АЦ-2,5-40. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства лесного хозяйства.У техники повышенная проходимость, благодаря чему они смогут патрулировать отделённые участки леса. Всего в этом году планируется купить 26 лесопожарных машин и прочего оборудования.Федеральный бюджет на эти цели выделил почти 100 миллионов рублей. На 14 миллионов регионального бюджета власти докупят ещё девять единиц техники. Закупки проходят в рамках национального проекта «Экология».