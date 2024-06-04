Лето во Владимирской области началось с череды мощных гроз Первая накрыла регион поздно вечером в...

Лето во Владимирской области началось с череды мощных грозПервая накрыла регион поздно вечером в субботу, вторая - днем в воскресенье. А сегодня на областную столицу обрушились град и ливень.Владимирские дороги превратились в реки - местами настолько глубокие, что автовладельцам пришлось толкать свои машины по пояс в воде. Кадрами делятся жители Промышленного проезда, улиц Мира, Северной. За первые летние дни в области уже выпала одна седьмая часть месячной нормы осадков. И дожди, судя по прогнозам, продолжатся. О последствиях июньской стихии - Вера Куликова.Кадрами удара молнии в опору ЛЭП в Суздальском районе делятся местные автомобилисты - в результате на кольце у вокзала перестал работать светофор.Запоминающимся, благодаря стихии, получилось открытие сезона во владимирском яхт-клубе, - там резко налетевшая гроза сорвала крышу и изрядно напугала гостей праздника.И мощный ветер повалил деревья на улице Стрелецкой во Владимире. Повреждена часть забора и помят припаркованный автомобиль. Упавшая старая липа также задела электрический столб, - несколько часов жители 48-го дома были без света.Андрей Хараджа, житель г. Владимира:- Оно старое дерево. Ему больше 50 лет, и оно гнилое внутри. 9 мая часть дерева упала и перегородила всю улицу Стрелецкая. Удалось убрать это дерево. И второго июня оставшаяся часть дерева, потому что оно полностью гнилое, старая древняя липа, - она свалилась ко мне во двор, упала на машину.До ЧП, рассказывает Андрей Хараджа, он обращался несколько раз в различные городские инстанции с просьбой спилить старое дерево.Андрей Хараджа, житель г. Владимира:- Я обращался куда только можно. Я обращался в управление дорог, в администрацию...Но липа решения не дождалась и упала. Старых деревьев, которые готовы рухнуть в любую ветреную минуту, на Стрелецкой много. Горожане обеспокоены. В мэрии обещают провести проверку.Алексей Алёкин, начальник отдела взаимодействия со СМИ управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Установим все обстоятельства произошедшего и примем действия к тому, чтобы впредь этого не было. Дело в том, что при администрации города, в частности - управления по охране у окружающей среды, - существует комиссия по охране зеленых насаждений, и жители могут в эту комиссию обратиться в письменном виде.Комиссия выезжает на место и после осмотра дерева принимает решение - спилить его или оставить. Ну, а пока пострадавшие подсчитывают ущерб, нанесенный стихией. Андрей Хараджа намерен идти в суд.Вера Куликова, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".