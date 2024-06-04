Встреча с лосем – всегда неожиданность. Этих гигантов не ожидаешь встретить на дороге и в лесу, а как насчет встречи с лосями в городе? 27 мая сохатого встретили во Владимире на улице

Встреча с лосем – всегда неожиданность. Этих гигантов не ожидаешь встретить на дороге и в лесу, а как насчет встречи с лосями в городе? 27 мая сохатого встретили во Владимире на улице Куйбышева, а 29 жители Юрьевца поделились видео с двумя лосями, бегающими по улице Гвардейской. На вопрос «Что привело диких животных в город?» «Шестому