Об этом предупредили представители администрации города.

На четырёх улицах Владимира не будет газа в четверг, 6 июня. Об этом предупредили представители администрации города.Так, голубого топлива не будет с 9:00 до 16:00 по следующим адресам: улица Кирова, №6, 8, 8А, 10; Горького, №55, 57; Мира, №15, 17, 19, 21 и Верезинская, №7, 7А, 9В, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 27А, 29, 31.Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства.