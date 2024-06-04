На Федоровском озере в Киржачском районе массово гибнет рыба Специалисты регионального...

На Федоровском озере в Киржачском районе массово гибнет рыбаСпециалисты регионального министерства природопользования и экологии взяли пробы воды. На место выехала природоохранная прокуратура. В чем причина экологического бедствия? Выясняла Полина Лаптева.Мертвая рыба. Частично в "масле". На Федоровском озере в Киржаче погибли подводные обитатели. Уток тоже не осталось, - говорят местные жители. По их словам, все началось в мае - тогда здесь появился резкий неприятный запах.- Естественно, весь поселок задыхался, люди с красного жаловались, мы окна боялись открывать.Администрация района и надзорные органы среагировали быстро. К работе подключились: природоохранная прокуратура, Росприроднадзор, Министерство Природопользования, территориальное управление федерального агентства по Рыболовству.Виктория Филатова, заведующая отделом природопользования администрации Киржачского района:- Были обнаружены иловые карты, заполненные некой жидкостью. Судя по всему, произошел перелив. Это был залповый сброс, потому что мы выехали, и явного запаха канализации здесь нет.Виной всему - выброс загрязненных нефтепродуктами сточных вод с очистных сооружений компании "КО"Аква". Продукты нефтепереработки попали на очистное предприятие с местных производств. Специалисты регионального министерства природопользования и экологии сделали пробы воды. На место выехала природоохранная прокуратура.Андрей Широких, природоохранный прокурор Владимирской области:- При проведении проверки отобрали воды, непосредственно, из иловых прудов, - там, где расположены эти объекты. Там превышение составляет более, чем в 100 раз. В самом озере нами установлено превышение нефти и нефтепродуктов в два с половиной раза.В природоохранной прокуратуре заявляют: превышение показателей в водоеме не критичное. Однако еще не получены результаты ихтиологической экспертизы, - от них зависит, будет ли инициировано уголовное преследование.Руководству предприятия уже внесено представление. И рекомендовано очистить иловые карты. Кроме того, заключен договор с аккредитованной лабораторией, которая проведет рекультивацию озера и запустит туда мальков.Полина Лаптева, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".