На Федоровском озере в Киржачском районе массово гибнет рыба
Специалисты регионального...
На Федоровском озере в Киржачском районе массово гибнет рыба
Специалисты регионального министерства природопользования и экологии взяли пробы воды. На место выехала природоохранная прокуратура. В чем причина экологического бедствия? Выясняла Полина Лаптева.
Мертвая рыба. Частично в "масле". На Федоровском озере в Киржаче погибли подводные обитатели. Уток тоже не осталось, - говорят местные жители. По их словам, все началось в мае - тогда здесь появился резкий неприятный запах.
- Естественно, весь поселок задыхался, люди с красного жаловались, мы окна боялись открывать.
Администрация района и надзорные органы среагировали быстро. К работе подключились: природоохранная прокуратура, Росприроднадзор, Министерство Природопользования, территориальное управление федерального агентства по Рыболовству.
Виктория Филатова, заведующая отделом природопользования администрации Киржачского района:
- Были обнаружены иловые карты, заполненные некой жидкостью. Судя по всему, произошел перелив. Это был залповый сброс, потому что мы выехали, и явного запаха канализации здесь нет.
Виной всему - выброс загрязненных нефтепродуктами сточных вод с очистных сооружений компании "КО"Аква". Продукты нефтепереработки попали на очистное предприятие с местных производств. Специалисты регионального министерства природопользования и экологии сделали пробы воды. На место выехала природоохранная прокуратура.
Андрей Широких, природоохранный прокурор Владимирской области:
- При проведении проверки отобрали воды, непосредственно, из иловых прудов, - там, где расположены эти объекты. Там превышение составляет более, чем в 100 раз. В самом озере нами установлено превышение нефти и нефтепродуктов в два с половиной раза.
В природоохранной прокуратуре заявляют: превышение показателей в водоеме не критичное. Однако еще не получены результаты ихтиологической экспертизы, - от них зависит, будет ли инициировано уголовное преследование.
Руководству предприятия уже внесено представление. И рекомендовано очистить иловые карты. Кроме того, заключен договор с аккредитованной лабораторией, которая проведет рекультивацию озера и запустит туда мальков.
Полина Лаптева, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".