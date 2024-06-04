В селе Патакино Камешковского района произошёл страшный пожар.

В селе Патакино Камешковского района произошёл страшный пожар. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Трагедия случилась поздним вечером 2 июня. Спасатели получили сообщение об инциденте в 23.07 и немедленно выехали на место.Огонь распространился на площади 136 квадратных метров. В тушении участвовали 16 пожарных на 6 машинах.«Пострадали 2 человека. Обнаружена погибшая женщина 1964 г.р. Предварительная причина пожара: аварийная работа электросети», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.