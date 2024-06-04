Надежда Туманова оставила пост главного врача Владимирского перинатального центра Информацию об...

Надежда Туманова оставила пост главного врача Владимирского перинатального центраИнформацию об этом "Вестям" подтвердили в Минздраве региона. Надежда Туманова уволилась по собственному желанию, - подчеркивают в ведомстве.Свою должность теперь уже бывший главврач покинула со второй попытки. Напомним, в апреле этого года Надежда Туманова написала заявление об увольнении, но позже отозвала его.Областной перинатальный центр Надежда Геннадьевна возглавляла 8 лет. Как сообщили "Вестям", сейчас обязанности главного врача исполняет Дмитрий Шабалин, бывший заместитель Тумановой.Надежда Туманова почти 10 лет была и главным внештатным акушером-гинекологом регионального Минздрава.С 18 апреля этого года акушерско-гинекологической службой области руководит Наталья Денисова, завотделением патологии беременности № 2 областной клинической больницы.