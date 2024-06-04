Областной перинатальный центр во Владимире оштрафовали на 170 тысяч рублей 3 июня 2024 года...

Областной перинатальный центр во Владимире оштрафовали на 170 тысяч рублей3 июня 2024 года Октябрьским районным судом г. Владимира рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областной перинатальный центр»."Согласно постановлению суда юридическое лицо признано виновным в осуществлении медицинской деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией", - пояснили в пресс-службе Октябрьского районного суда г. ВладимираВ итоге суд признал виновным ГБУЗ ВО «ОПЦ» в совершении данного правонарушения и назначил административный штраф в размере 170 000 рублей.Постановление в законную силу не вступило.Фото: Октябрьский районный суд г Владимира