Областной перинатальный центр во Владимире оштрафовали на 170 тысяч рублей
3 июня 2024 года...
Областной перинатальный центр во Владимире оштрафовали на 170 тысяч рублей
3 июня 2024 года Октябрьским районным судом г. Владимира рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областной перинатальный центр».
"Согласно постановлению суда юридическое лицо признано виновным в осуществлении медицинской деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией", - пояснили в пресс-службе Октябрьского районного суда г. Владимира
В итоге суд признал виновным ГБУЗ ВО «ОПЦ» в совершении данного правонарушения и назначил административный штраф в размере 170 000 рублей.
Постановление в законную силу не вступило.
Фото: Октябрьский районный суд г Владимира