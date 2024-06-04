Остановился на дороге, вышел из машины и пнул двигающийся автобус прямо в люк. На нем остался грязный след от подошвы. Интересные кадры с авторегистратора попали в соцсети. Как сообщает автор

Остановился на дороге, вышел из машины и пнул двигающийся автобус прямо в люк. На нем остался грязный след от подошвы. Интересные кадры с авторегистратора попали в соцсети. Как сообщает автор поста в группе “Подслушано Автомобилистов | Владимир”, инцидент произошел вчера, 3 июня, в микрорайоне Коммунар на пересечении улицы Центральной и Судогодского шоссе. Очевидец объяснил причину