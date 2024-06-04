В регионе юные любители мото всё чаще попадают в ДТП.

В регионе юные любители мото всё чаще попадают в ДТП.Малолетние «шумахеры»Несовершеннолетние любят погонять на мото без шлемов и без прав, о чём потом сильно жалеют. Зачастую подобное пренебрежение стоит им здоровья, а то и жизни. В прошлом сезоне, например, случались целые трагические недели. 13 июля в Гусь-Хрустальном 15-летний юноша на питбайке, не справившись с управлением на скользкой дороге, влетел в дерево и погиб. Причём транспорт ему подарили бабушка с дедушкой буквально за несколько часов до инцидента.Спустя пару дней 17-летний молодой человек на мопеде врезался в другой мопед, под управлением 15-летнего подростка. В результате оба водителя и 12-летний пассажир второго участника попали в больницу. А 17 июля в Кольчугине юноша на питбайке проигнорировал знаки приоритета и влетел на перекрёстке в кроссовер. В итоге парня тоже отправили больницу.В этом году подобные ДТП начали фиксировать примерно с мая. На ул. Горького во Владимире водитель «Рено» во время поворота врезался в питбайк. Последний ехал по краю тро­туа­ра. За рулем мини-мотоцикла сидел 14-летний парень (кстати, водительское удостоверение у него отсутствовало!), а сзади – 16-летняя пассажирка. Оба были в шлемах, что смягчило удар во время падении. Однако без помощи медиков не обошлось. В итоге молодого человека госпитализировали, а девушку врачи осмотрели на месте и отпустили домой.25 мая в Ковровском районе произошло ДТП с участием мотоцикла и грузового поезда. На переезде в Гридино двое молодых людей 16 лет выехали прямо перед товарняком и погибли.Как сообщается на сайте Горьковской железной дороги, ДТП произошло в 14:45. Переезд этот не регулируется и находится в районе 102-го километра перегона Ковров — Ковров-Грузовой. Из-за того, что здесь не было шлагбаума, водитель мотоцикла вылетел на железную дорогу. При этом он не мог не видеть сигнализацию, которая указывала, что приближается грузовой поезд.По словам железнодорожников, машинист применил экстренное торможение, но было уже поздно. Сам состав с рельсов не сошёл.В этот же день в Костереве, что под Петушками, водитель «Лады» на перекрёстке не уступил дорогу мотоциклу и врезался в него. Последним управлял 17-летний парень. В итоге несовершеннолетний водитель и его пассажир того же года рождения получили травмы.Охладить пылЧтобы хоть как-то умерить пыл двухколесных «шумахеров», полицейские периодически выходят на дороги и тормозят питбайки, мопеды и мотоциклы.Во время одного из таких рейдов на ул. Чайковского в областном центре сотрудники ППС задержали 25-летнего парня, который управлял скутером, не имея водительского удостоверения. А в микрорайоне Энергетик остановили двух 18-летних молодых людей: они ехали на квадроцикле по дороге общего пользования, да ещё без шлемов.Как правило, говорят в УМВД региона, несовершеннолетние водители мопедов и скутеров не знают ПДД, поэтому часто создают аварийные ситуации.– Если за рулём мототранспорта находится молодой человек моложе 16 лет, технику отправляют на штрафстоянку и на место вызывают родителей, которых привлекают к административной ответственности, – уточнили в полиции.Подобные мероприятия будут проводить летом на всей территории области.Двухколёсный приглянулся?Вместе с сезоном лихих покатушек начался и сезон краж двухколёсных транспортных средств. К примеру, в Вязника юноша припарковал свой мотоцикл возле дома на ул. Железнодорожной и спокойно отправился по делам. А когда вернулся, транспорта уже не было. Материальный ущерб составил около 125 тыс. руб.К счастью для юноши, злоумышленника вовремя вычислили. Им оказался 39-летний ранее судимый житель Гороховца.Мужчина приметил оставленный транспорт и, воспользовавшись моментом, когда рядом никого не будет, завёл машину и покатил в родной город. Там-то его и задержали, и позднее отправили под домашний арест. Сейчас по факту кражи возбудили уголовное дело.Мнение экспертаНачальник ОИиОС УМВД России по Владимирской области подполковник внутренней службы Ирина Гавриченко:– Управлять велосипедом разрешается лицам не моложе14 лет, мототехникой –не моложе 16, при этом садиться за руль мотоцикла, мотороллера и подобные транспортные средства могут только те, кто имеет на руках водительское удостоверение. Если же право на управление транспортными средствами отсутствует, водителя ждёт штраф от 5 000 до 15 000 рублей (ст. 12.7 КоАП РФ).К ответственности привлекут и хозяина мото, который разрешил водителю без прав сесть на двухколёсный транспорт. За это ему придётся раскошелиться на 30 000 рублей.В темуПо сведениям Госавтоинспекции Владимирской области, за первые четыре месяца этого года на дорогах региона произошло 22 ДТП с участием мототехники. В них 24 человека получили травмы, ещё трое погибли. Последний инцидент (к моменту ухода газеты в печать) случился 2 июня: в Гороховецком районе 52-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, вылетел на встречку, где врезался в «Рено». Водителя мотоцикла госпитализировали.