Стартовал юбилейный конкурс-фестиваль Самая красивая деревня Владимирской области
Сегодня (4...
Стартовал юбилейный конкурс-фестиваль "Самая красивая деревня Владимирской области"
Сегодня (4 июня 2024 года) стартовал конкурс «Самая красивая деревня Владимирской области». Это 10-й юбилейный конкурс.
Кроме того, сегодня состоялось первое в этом сезоне заседание оргкомитета под руководством зампредседателя ЗС Вячеслава Картухина.
Впервые в этом году пройдёт состязание для обладателей гран-при прошлых лет – «Битва титанов». Они будут соревноваться вне общего зачёта. По результатам защиты социальных проектов будет определен победитель, которого ждёт награда – 250 тысяч рублей.
Гран-при фестиваля составит 200 тысяч рублей, первые три места в обеих группах населённых пунктов получат денежные призы в размере 100, 50 и 30 тысяч рублей соответственно. Дополнительно определяются победители в различных номинациях.
Для подачи заявки заполните бланк на сайте конкурса в разделе «Положение» и направьте по электронной почте: [email protected]
или принесите в оргкомитет по адресу:
Владимир, ул. Горького, д. 34, каб.10.
Итоги конкурса будут подведены на торжественной церемонии в сентябре.
Фото: ГТРК "Владимир"