Суздальские художники-дизайнеры превратили свой дом в арт-пространство Старые вещи не...

Суздальские художники-дизайнеры превратили свой дом в арт-пространствоСтарые вещи не выбрасываются, а реставрируются. А на стенах - живопись и натюрморты. Детали уникального интерьера, с ноткой ностальгии, рассмотрела Вера Куликова.Александр Стуков, глава семьи:- Мы уже, слава Богу, уже друг друга изучили. Сколько мы уже вместе?! Считай, в следующем году у нас будет уже золотая свадьба.И отношения у супругов Стуковых - золотые. Все стремления мужа направлены на то, чтобы в их прекрасном доме супруге-художнице было удобно заниматься творчеством.Антонина Андреевна - выпускница Дальневосточного института искусств. Во Владивостоке и познакомились. В Суздаль переехали в 1985 году. Антонина преподавала живопись и рисунок в реставрационном училище. Сегодня ее работы - украшение их собственного дома-музея.Антонина Стукова, член Союза художников России:- Как я работала в этом, так и в нем работаю, потому что если вы посмотрите - это тоже все мое! Вот здесь нет ничего лишнего. Это все мое! Даже вот эти штучки. Вот видите, они какие простенькие. Это начало-начал. Я даже специально его не убираю, чтобы видеть, с чего начала! А потом вот эти мощные рыбы! Но они действительно точно заряжают.Автопортрет Антонины в 20 лет. Эту работу художница написала еще в студенческие годы. Навевает трепетные воспоминания.Антонина Стукова, член Союза художников России:- Одна из первых работ. Она обратит внимание, она как бы не доделана. А это я специально. Это я подсмотрела у какого-то мастера, мне кажется, или я читала что-то.Антонина Андреевна продолжает домашнюю экскурсию. Работы из далёкого прошлого - особенные. Это портрет маленькой девочки. Написан во Владивостоке.Александр Стуков, глава семьи:- Это дочка нашего друга. У нее был художник тоже знакомый во Владивостоке. Он занимался в основном чеканкой. Вот это его дочка. Она пошла в первый класс. Она ее назвала " Первоклассница".Сейчас художница больше увлечена акварелью. Говорят: чтобы работа получилась, надо обязательно разговаривать с предметами. И тогда натюрморты словно оживают и наполняют дом особым настроением.Дом супругов Стуковых тоже можно назвать шедевром. Сама идея его приобретения родилась спонтанно, - рассказывает Александр. Хотелось пожить уединено, в тихом и спокойном месте. Первоначально это была старая деревянная постройка из двух комнат.Александр Стуков, глава семьи:- Комнатки, а потом пристроить надо было туалет, ванну сделать, потом прихожую. Все это сделали. Потом родилась веранда. Веранду сделал, чтобы меньше желания было землю копать. Огород, да...Ну, летом, весной и осенью нас очень выручает веранда. Она пишет на ней, натюрморты ставит.Александр по профессии инженер-строитель. Возводил свои первые объекты во Владивостоке. А сегодня собственный дом - лучшее место для творчества и новых идей. Для супругов он стал многофункциональным пространством - и для жилья, и для работы.Александр Стуков, глава семьи:- В основном, было желание, чтобы было, где писать супруге. Было место типа мастерской. Удобно было. Так как я инженер-строитель, то я 3, 4,6 делал вариантов интерьера. Потом на семейном совете утверждали! Ну главный голос был у супруги. Она, как художник, дизайнер. Поту что она в свое время была завучем в художественном училище, а там очень сильное отделение дизайнерское.В своем доме необходимо уметь делать все, - считает Александр. У Стуковых сразу две мастерских. Творческая - у Антонины Андреевны, техническая - у Александра Ивановича.Александр Стуков, глава семьи:- Реставрирую все. Мне нравятся старые вещи. Они удобные очень, по сравнению с современными. Поэтому все идет в дело. На досуге все восстанавливаю.Старые вещи у Стуковых не выбрасываются, - получают вторую жизнь. Невзрачные шкафы или наличники на окнах превращаются в их руках в арт-объекты.Антонина Стукова, член Союза художников России:- Мы знаем эти фигурки с детства, и как их приложить , чтобы было интересно кому-то, чтобы не было равнодушия.А эти наличники уже авторские. Вторых таких точно не найти. Художница решила на них увековечить владимирские храмы.Антонина Стукова, член Союза художников России:- Идешь, рассуждаешь сама с собой! Приходишь домой и заканчиваешь или начинаешь. И поэтому я их фактически дублирую друг с другом. То есть - специально. Но так уж удобнее. Воспринимать даже лучше.Вокруг дома уже оживает сад. Попасть в него можно с двух сторон. В закрытой веранде сделали несколько проходов. Для приема гостей - обустроили мангал и тандыр.Поводов для гордости у супругов множество и в небольшом огородике. Вот, например, лимонник - подарок от друзей из Владивостока. Маленькое растение прекрасно чувствует себя и на суздальской земле, - разрастается и радует своим ароматом. Супруги говорят: расти всему помогает любовь, которая живет в их доме.Вера Куликова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".