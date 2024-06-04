Давайте вместе побываем в квартире профессора Преображенского и вспомним, что там произошло.

Давайте вместе побываем в квартире профессора Преображенского и вспомним, что там произошло.Премьера картины Владимира Бортко "Собачье сердце" состоялась в 1988 году. Лента сразу полюбилась зрителям – актерским составом, съемкой в сепии "под старину, образностью и афористичностью. Лента была отмечена призами в Италии, Польше, Болгарии. А через два года после выхода режиссеру и исполнителю главной роли Евгению Евстигнееву вручили Госпремию. И кинофильм вошел в "Золотой фонд" отечественной культуры.Фильм давно разошелся на цитаты. Его можно смотреть с любого места и каждый раз улыбаться. Мы предлагаем вам пройтии вспомнить эту замечательную ленту и ее героев. Уверены, вопросы на составят труда для настоящих знатоков!