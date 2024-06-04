В здании правительства области открылась фотовыставка «Отцы и дети. Особенные». На личном приёме Ольге Хохловой предложили провести социальную выставку, посвященную папам, которые

В здании правительства области открылась фотовыставка «Отцы и дети. Особенные». На личном приёме Ольге Хохловой предложили провести социальную выставку, посвященную папам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Реализовать проект удалось в канун Дня защиты детей. Кстати, сама идея такой выставки родилась ещё в 2021 году у общественной организации «Владимирские дети-ангелы». Портреты отцов и их