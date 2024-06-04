В доме ребёнка в Гусь-Хрустальном открылась соляная комната По-настоящему летний подарок...Она...

В доме ребёнка в Гусь-Хрустальном открылась соляная комнатаПо-настоящему летний подарок...Она появилась благодаря команде Наставнического центра Александра Гезалова. Известного российского общественника, который много лет помогает детям Владимирской области.- Здравствуйте, здравствуйте, девчонки...Мещерский край в личной биографии Александра Гезалова - навсегда отдельная страница. О жизни в детдоме Гусь-Хрустального российский общественник рассказал в "Солёном детстве"- автобиографической повести. Помощь людям стала его служением. Вот уже несколько десятилетий он спешит к тем, кому нужна поддержка. Соединяя сердца, объединяя усилия.Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области:- Самый главный волшебник, Александр Самедович, это Вы! Потому что я не устаю Вами восхищаться. Отец пятерых детей, он строит часовни, он помогает осужденным. И каждый раз, когда Александр Самедович присылает какое-то информ-сообщение, я удивляюсь, как человека на всё хватает.Гусь-Хрустальный специализированный дом ребёнка для доброго волшебника Гезалова и его команды - одно из подшефных учреждений. Гостей встречают сотрудники и сами дети...Малыши специально подготовили концертные номера.- Светит солнышко для всех, чтоб звенел веселый смех..А это главный подарок от команды Наставнического Центра Александра Гезалова. Девиз Центра символичен - "Запускаем жить!"Благодаря волонтёрам, в доме ребенка открывается соляная комната.- Болезни все уйдут, и здоровье все обретут...Дельфины, шум воды, расслабляющая музыка, белый песок под ногами...Все для релаксации и реабилитации. Для малышей морская тема пока в новинку. Но привыкают быстро. Подарок по-настоящему летний. Курорт теперь всегда рядом.- Понравилось ребятки, красиво?- Да!Спектр действия соляной комнаты широк. Она благотворно влияет на иммунитет, помогает противостоять респираторным заболеваниям, ускоряет процесс заживления, к примеру, при дерматитах.Александр Гезалов, общественный деятель, директор Наставнического центра (г. Москва):- Соляная пещера появилась, благодаря участию неравнодушных людей, фонду "Образ жизни", нашему центру, всем тем, кто помогает детям. Благодаря этой галокомнате, они смогут поправить здоровье...Геннадий Прохорычев, заместитель министра образования и молодёжной политики Владимирской области:- От имени Министерства образования и молодёжной политики, очень хочется поблагодарить Наставнический центр Александра Гезалова за такой подарок детям - соляную комнату. Огромное спасибо! И надеемся на дальнейшее сотрудничество.В доме ребенка находятся дети, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, малыши с ограниченными возможностями здоровья, а также сироты. Здесь они находят любовь и заботу. Но, конечно, в каждом маленьком сердце все-таки живет мечта о родном доме...- Снится сон, мама за руку возьмёт! И с собой навсегда отсюда заберёт...Мария Платанюк "Вести-Владимир", при содействии пресс-службы администрации Гусь-Хрустального.