В июне 2024 года начнут ходить «Валдаи» из Нижнего Новгорода в Муром Суда на подводных крыльях...

В июне 2024 года начнут ходить «Валдаи» из Нижнего Новгорода в МуромСуда на подводных крыльях «Валдаи» начнут ходить из Нижнего Новгорода в Муром с 12 июня 2024 года. Об этом сообщается на сайте перевозчика "Водолет".Кроме того, из Нижнего Новгорода в Муром будет проходить экскурсия, называется «Паломнический град Муром». В программу включено экскурсионное сопровождение, посещение нескольких монастырей и музея:посещение женского Свято-Троицкого монастыря (XVII в.), где покоятся мощи святых благоверных Петра и Февронии Муромских;посещение мужского Свято-Благовещенского монастыря (XVI в.): в крипте собора покоятся мощи святителя Василия Муромского — «просветителя Муромских народов» и преподобного Иулиана (Кочукова) — подвижника XVII в.;посещение мужского Спасо-Преображенского монастыря (XVI в.), одной из древнейших обителей Руси, основанной по легенде первым русским святым, князем Глебом в 11-м веке: в монастыре хранится частица мощей Преподобного Ильи Муромца; открыта к посещению часовня-костница; среди главных святынь монастыря — чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница»;посещение Муромского историко-художественного музея (экспозиция «Сокровища Древнего Мурома»).Провести в дороге в одну сторону придется около 4 часов. Общее время экскурсии по Мурому составит около 5 часов. Пока билеты продают только на 12 и 26 июня. Отправление в 6 часов утра, прибытие в Нижний — в 19:00.Фото: https://www.nn.ru/text/gorod/2024/06/03/73656017/