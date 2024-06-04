Об этом сообщила Анна Кузнецова, глава мэрии Александровского района, на экстренном совещании в Правительстве Владимирской области.

В Карабаново администрация расторгнет концессию с водоснабжающей организацией. Об этом сообщила Анна Кузнецова, глава мэрии Александровского района, на экстренном совещании в Правительстве Владимирской области.Это связано с многочисленными жалобами от местных жителей. Вскоре после этого была собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям, где было принято начать процедуру расторжения.После направленных уведомлений в населённом пункте был установлен насос, который решил проблему. На данным момент с водоснабжением в городе всё в порядке.