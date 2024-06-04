Двое жителей Кольчугино распивали на улице алкоголь. Мимо проходил их общий знакомый, мужчины позвали его присоединиться, но тот отказался. Если бы он не передумал – остался бы жив.

Двое жителей Кольчугино распивали на улице алкоголь. Мимо проходил их общий знакомый, мужчины позвали его присоединиться, но тот отказался. Если бы он не передумал – остался бы жив. Жестокое избиение, которое привело к смерти, случилось 12 января этого года, сообщили в прокуратуре. Сначала потерпевший отказался от предложения знакомых выпить, но потом поразмыслил и вернулся к