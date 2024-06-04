Плохая погода, как это часто бывает, приносит много хлопот. Гроза, дождь, ветер оставляют людей без электричества, а еще повышают вероятность падения ветхих конструкций и деревьев.

Плохая погода, как это часто бывает, приносит много хлопот. Гроза, дождь, ветер оставляют людей без электричества, а еще повышают вероятность падения ветхих конструкций и деревьев. Ковровским спасателям 4 июня в 2:35 сообщили об упавшем дереве, которое не только преградило дорогу, но и повисло на проводах. Это была смена местного блогера-спасателя Михаила Быкова. О случае он