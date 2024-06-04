В летние каникулы владимирские школьники смогут бесплатно посетить экспозицию Печатный двор...

В летние каникулы владимирские школьники смогут бесплатно посетить экспозицию "Печатный двор" Александровской слободыОб истории печатного дела - детям. Это новый просветительский проект гендиректора "Киржачской типографии" Евгения Фёдорова. Какой новый турмаршрут появится в перспективе? Расскажет Мария Платанюк.Оригинальные форзацы, старинный шрифт..."Апостол" 17-ого столетия Кондратия Иванова - дар музейщикам от печатника современного. Гендиректора "Киржачской типографии" Евгения Фёдорова.Евгений Фёдоров, генеральный директор "Киржачской типографии", депутат Законодательного Собрания Владимирской области, почётный гражданин г. Киржача и Киржачского района:- Кондратий Иванов - хороший печатник. Несколько лет руководил Московской типографией, достаточно большие тиражи у него были - до двух тысяч экземпляров. На сегодняшний день их сохранилось очень мало...Новый экспонат станет жемчужиной экспозиции "На печатном дворе", уверена руководитель музея-заповедника "Александровская слобода" Марина Рыбакова.Марина Рыбакова, руководитель Государственного музея-заповедника "Александровская слобода", заслуженный работник культуры РФ:- Мы счастливы стать обладателями этого "Апостола"... Первая печатная книга, которой в этом году исполняется 460 лет, тоже была "Апостол". Издана она была Иваном Фёдоровым...Дело первопечатника Фёдорова продолжил Андроник Невежа. Легендарный мастер 30 лет руководил Государевым печатным двором. Перенесенным в Слободу по указу Грозного. Царскую печатню возродили в виде интерактивной экспозиции.Как резались заставки? Зачем печатникам киноварь? И почему они "охотились" за посудой из олова? Ответы на эти вопросы дети могут получить на Печатном дворе.- Книга стоила очень дорого. Как конь. А конь - это была старинная машина.- С помощью книг можно научиться читать, чтобы быть грамотным.Благодаря Евгению Фёдорову, вход в экспозицию будет свободным для всех юных посетителей. Приехать "На печатный двор" можно в течение летних каникул. Классом, с друзьями, семьей.Марина Рыбакова, руководитель Государственного музея-заповедника "Александровская слобода", заслуженный работник культуры РФ:- Очень важно найти поддержку человека, который имеет непосредственное отношение к печатному делу, знает, что это такое, знает его историю. И потому для нас так важно, что сейчас Евгений Сергеевич инициировал посещение абсолютно всеми школьниками Владимирской области нашей новой экспозиции.Евгений Фёдоров, генеральный директор "Киржачской типографии", депутат Законодательного Собрания Владимирской области, почётный гражданин г. Киржача и Киржачского района:- Любая профессия в этой жизни - непростая, но эта профессия- особая...Каждый из ребят сможет встать и за печатный станок. А затем увезти на память отпечатанную лично страницу. В планах Евгения Фёдорова - создание нового турмаршрута. После царской вотчины - посещение кафе "Андроник Невежа" в Александрове (проект в активной стадии), а затем - Киржача. Современного центра печатного дела.Евгений Фёдоров, генеральный директор "Киржачской типографии", депутат Законодательного Собрания Владимирской области, почётный гражданин г. Киржача и Киржачского района:- Александровская слобода, тематическое кафе, Киржачская типография, прогулка по Типографскому мосту - самому длинному деревянному мосту в России. Прекрасный маршрут. Познавательный, интересный, аутентичный, владимирский, наш...В путешествие по новому маршруту его создатели готовы пригласить уже следующим летом.Мария Платанюк, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".