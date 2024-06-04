Лезть в воду в местах отдыха горожан можно далеко не везде.

Лезть в воду в местах отдыха горожан можно далеко не везде.Тут можно, там нельзяВ первый день лета во Владимирской области стартовал купальный сезон. Готовиться к нему начали ещё за несколько недель до его официального открытия. Берега очищали от мусора, веток, битого стекла, на пляжи, имеющие статус мест для отдыха, завозили свежий песок, исследовали дно водоёмов, брали пробы воды, оборудовали спасательные посты... И общались с нетерпеливыми купальщиками, которые ныряли в воду до того, как проверили акваторию.В областном центре для купания оборудовали два места – на озере Глубоком и на Верхнем Семязинском пруду. Здесь возвели необходимую для отдыха инфраструктуру: кабинки для переодевания, скамейки, грибки, туалеты, даже предусмотрели места для занятий спортом. Накануне водолазы очистили дно от водных растений, коряг, камней и мусора.Как пояснили в управлении гражданской защиты г. Владимира, помимо Глубокого и Семязина, по пятницам, выходным и праздничным дням спасатели будут дежурить и на водохранилище Содышка, озере Гусинка, пруду в с. Спасское –в популярных местах летнего отдыха владимирцев.Однако категорически нельзя лезть в воду в районе водозабора Владимирского ПАО «Т Плюс», плотины на р. Рпени, водозабора в мкр-не Оргтруд, у ГТС в водохранилище Содышка и у водозабора МУП «Владимирводоканал» на Клязьме.Если всё-таки попалиВ прошлом году во время пляжного сезона в озёрах и реках региона утонуло 27 человек, в том числе четверо детей, причём двое несовершеннолетних в тот момент находились без сопровождения взрослых. Как сообщает региональный Следственный комитет, все трагедии произошли в местах, не разрешённых для купания.Чтобы избежать худшего, спасатели советуют соблюдать простые правила: в первую оче­редь не нырять в незнакомых местах и не заплывать за буйки, не уплывать на надувных матрасах далеко от берега, не купаться в нетрезвом виде и не оставлять без присмотра своих детей. А ещё лучше – научить их плавать.В случае если находитесь в воде и чувствуете, что устали, расправьте руки и ноги, лягте головой на воду и расслабьтесь. Замёрзли – согревайтесь, по очереди напрягая руки и ноги. Попав в течение реки, двигайтесь по диагонали к ближнему берегу. В момент, когда свело ногу, погрузитесь с головой в воду и, распрямив конечность, с силой рукой потяните на себя ступню за большой палец.Если же понимаете, что тонете, главное, не паникуйте. Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные пути, нужно сразу же остановиться, энергичными движениями рук и ног удерживаться на поверхности и, подняв голову как можно выше, сильно откашляться.В управлении гражданской защиты областного центра также напомнили, как правильно оказывать первую помощь человеку. Во-первых, пострадавшего необходимо перевернуть лицом вниз, затем очистить ему рот, резко надавив на корень языка. Главное – добиться того, чтобы из желудка и дыхательных путей вышла вся вода. И конечно, вызвать скорую.Мнение экспертаНачальник управления гражданской защиты г. Владимира Борис Беликов:– Контроль за водоёмами мы будем осуществлять ежемесячно. 20–25 июня ещё раз возьмём пробу воды. Если микробиология или какие-то другие показатели не соответствуют нормам –купание запретим. И жёлтый флаг поменяем на чёрный.В темуЗдесь купаться можноКак сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области, 40 пляжей региона соответствуют всем требованиям безопасности: на них имеется необходимое оборудование, дно проверили водолазы, а спасатели организовали ежедневное дежурство. Вот этот список:– г. Владимир: пруд № 41 Верхний Семязинский (ул. Пригородная, 27а), оз. Глубокое в Загородном парке;– г. Гусь-Хрустальный: водохранилище на р. Гусь (парк Советской власти, 2);– г. Ковров: оз. Старка (ул. Красно­знамённая, 6);– округ Муром: набережная в районе левого берега р. Оки (съезд на ул. Воровского, 250–300 метров вверх по течению реки);– Александровский район: оз. Дичковское (ул. Красной молодёжи, 7), плотина Андреевское (Андреевское с/п, ул. Советская, 5), плотина Крутец (Андреевское с/п, ул. Советская, 5);– Вязниковский район: р. Клязьма (г. Вязники, ул. Заливная), р. Мстерка (пос. Мстера, ул. 2-я Набережная), плотина Зеленино(пос. Никологоры, юго-западная окраина), плотина Старыгинская (дер. Старыгино), Бахтоловская плотина (дер. Бахтолово), р. Тара (дер. Охлопково), водоём на безымянном ручье в пойме р. Важель (пос. Степанцево, северная окраина);– Гороховецкий район: р. Клязьма (ул. Набережная, 200 м от спасательного поста вниз по течению);– Гусь-Хрустальный район: водоём (пос. Мезиновский, ул. Фрезерная, 14);– Камешковский район: водоём в дер. Берково (за домом № 83), водоём на ул. Спортивной (с. Второво, ул. Советская, 22а), плотина (дер. Андрейцево);– Киржачский район: р. Киржач(г. Киржач, мкр-н Красный Ок­тябрь, ул. Пушкина, 8-б), водоём в дер. Дубровка (ул. Центральная, 1);– Ковровский район: пруд в пос. Мелехово (за парком 30 лет Победы);– Кольчугинский район: водохранилище на р. Пекше (г. Кольчугино, Площадь Ленина, 2), Бавленский пруд (пос. Бавлены,ул. Советская, 2);– Меленковский район: левый берег р. Унжи (г. Меленки, междуул. 40 лет Октября и пер. Пролетарский), левый берег р. Оки (с. Ляхи, ул. Горького, 2), р. Ушна (с. Бутылицы, ул. Садовая, 2/1), водохранилище в с. Денятино (ул. Советская, 91), Кононовское водохранилище (дер. Кононово);– Муромский район: Солдатское оз. (с. Ковардицы, правый берег);– Петушинский район: оз. Чёрное (г. Покров, ул. Советская, 42);– Селивановский район: надречный парк «Землянина» (пос. Красная Горбатка, ул. Красноармейская, 10);– Собинский район: ГТС дер. Митрофаниха (МО Копнинское, с. Заречное, ул. Парковая, 14), ГТС дер. Теплиново (ФГБУ «Управление «Владимирмелиоводхоз», г. Владимир, ул. Стрелецкий мыс, 3);– Судогодский район: р. Судогда(г. Судогда, ул. Набережная),р. Чёрная (дер. Погребищи);– Суздальский район: р. Каменка (г. Суздаль, ул. Красная площадь, 1), Верхний пруд (с. Новое,ул. Пушкина, 2), р. Нерль (с. Омутское, ул. Центральная, 18).