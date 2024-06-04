В Суздальском районе жители села добиваются ликвидации крупной свалки Жители Суздальского района...

В Суздальском районе жители села добиваются ликвидации крупной свалкиЖители Суздальского района обратились в межрайонную прокуратуру с заявлением о том, что на земельном участке села Кидекша расположены 4 свалки общей площадью более 450 кв.м, состоящие из старой мебели, полиэтиленовых пакетов с бытовым мусором, а также стекол, оконных рам, утеплителя, досок, ветвей деревьев, ветоши, рубероида, битого кирпича и т.д."По результатам проверки виновное юридическое лицо вызвано в межрайонную прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, в его адрес подготовлено представление", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Устранение выявленных нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: пресс-служба областной прокуратуры