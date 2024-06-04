Владимирцам на заметку: Штраф за езду на электросамокате в нетрезвом виде увеличен до 150 тысяч...

Владимирцам на заметку: Штраф за езду на электросамокате в нетрезвом виде увеличен до 150 тысяч рублейКикшеринговые компании ужесточили санкции для электросамокатчиков за нарушения правил пользования.Так, например, за неправильную парковку придется заплатить 500 рублей, за проезд по зебре (там нужно спешиваться) - 1000 рублей, а за поездку с пассажиром - 5000 тысяч.Также появился штраф для нарушителей, по вине которых произошло ДТП. Если есть пострадавшие или повреждено чье-то имущество, электросамокатчик заплатит от 30 до 100 тысяч рублей.