Владимирские абитуриенты смогут выбрать целевое обучение на платформе Работа в России С этого...

Владимирские абитуриенты смогут выбрать целевое обучение на платформе "Работа в России"С этого года там будет размещаться информация о доступных направлениях целевого обучения.У желающих поступить в университет по целевой квоте будет возможность ознакомиться с правилами, изучить все предложения, выбрать интересное и подходящее, "отфильтровав" поисковый запрос по названию учебного заведения и региону.Подать документы можно с 20 июня до 25 июля - через Госуслуги или очно в вузе. Для "кандидатов" на бюджетные места по целевой квоте проводится отдельный конкурс.Договор с будущим работодателем студенты подписывают уже после зачисления. Минимальный срок отработки - три года, максимальный - пять лет.В течение этой недели потенциальные работодатели должны загрузить на портал свои предложения.Ян Талбацкий, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости:- Если у нас есть свои сотрудники, желающие пойти по целевому обучению, а "левые" кандидаты нам не нужны, как это обозначить? Коллеги, еще раз подчеркну, что новый механизм целевого обучения направлен на то, чтобы сделать процедуру целевого обучения прозрачной, доступной, запустить конкуренцию между потенциальными заказчиками за будущих абитуриентов. И в этой идеологии нет ни "левых" кандидатов, ни своих кандидатов, а есть потенциальные целевики и, соответственно, есть конкурс в рамках приемной кампании, который и определяет, кто лучший.