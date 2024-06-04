Совсем скоро детские лагеря «Дружба» и «Икар» откроют свои двери для первой смены. 4 июня специальная комиссия в очередной раз проверила учреждения на предмет соответствия необходимым

Совсем скоро детские лагеря «Дружба» и «Икар» откроют свои двери для первой смены. 4 июня специальная комиссия в очередной раз проверила учреждения на предмет соответствия необходимым нормам. В состав комиссии входят представители различных ведомств и структур: управление образования, Роспотребнадзор, МЧС, управление территориальной безопасности и другие. Лагерь «Икар» работает с 1958 года, то есть более 65