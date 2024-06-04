Владимирский филиал «Т Плюс» совместно с администрацией г. Владимира открыли детскую площадку в новом сквере Сперанского.

Владимирский филиал «Т Плюс» совместно с администрацией г. Владимира открыли детскую площадку в новом сквере Сперанского. Современный спортивно-игровой комплекс установили в рамках межрегионального проекта «Территория детства с Т Плюс». Он полностью соответствует всем необходимым стандартам и параметрам безопасности.Открытие детской площадки стало ярким праздником для жителей близлежащих домов.Николай Толбухин, председатель Совета народных депутатов г. Владимира отметил: «Район большой и густонаселенный. Здесь очень много молодых семей. Но такого пространства, где мамы с колясками и детьми могли бы погулять, собраться, пообщаться, до этого момента не было».«Мы не только обеспечиваем потребителей качественной услугой по теплоснабжению, но и стремимся, чтобы наш город был привлекательными, комфортными. Большое внимание нашими специалистами уделяется благоустройству и безопасности, особенно если это касается детей. Мы уверены, что новая детская площадка принесет горожанам много положительных эмоций», – рассказал главный инженер филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» Виктор Халев.Создание комфортной городской среды, условий для развития детского спорта и досуга стало доброй традицией энергетиков. Проект «Территория детства с Т Плюс» реализуется с 2018 года. Он предполагает создание комфортной среды для жителей во всех регионах присутствия «Т Плюс».Реклама.