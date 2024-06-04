Во Владимирской области фотограф Владислав Тябин запечатлел чайку с двумя птенцами.

Во Владимирской области фотограф Владислав Тябин запечатлел чайку с двумя птенцами. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.Уникальными снимками фотограф поделился в социальных сетях.