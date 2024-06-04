Во Владимире 240 выпускников закончили школу с золотыми и серебряными медалями В городской...

Во Владимире 240 выпускников закончили школу с золотыми и серебряными медалямиВ городской администрации подвели итоги учебного года.Всего в 2024 году аттестаты получат 1494 ученика.Самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ стали обществознание, информатика и профильная математика.В этом году у выпускников есть возможность пересдать один из экзаменов по выбору, но засчитывать в таком случае будут только второй результат.Подвели итоги и работы учебных заведений. Лучшей школой города признана школа №49.Особое внимание сегодня уделяется профильному образованию и созданию спецклассов. На базе центра "Прогресс" будут открыты инженерный и медицинский классы на базе №2 и №19 школы - предпринимательские. В 15 же школе появятся педагогический класс.Роман Чуркин, начальник управления образования и молодежной политики администрации г. Владимира:- Конечно, гордимся нашими коллективами школьными, отдельно - педагогическими коллективами, педагогами. Мы в этом году успешно выставились на областном конкурсе учитель года. У нас абсолютный победить из гимназии №3 - Татьяна Анатольевна Ковалева - учитель русского языка и литературы, а также у нас есть два победителя в номинациях в рамках этого конкурса.